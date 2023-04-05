РЖД планируют перевезти 11 млн пассажиров в южных направлениях за лето 2023 года

Холдинг «РЖД» за лето текущего года планирует перевезти более 50 млн пассажирова, из которых 11 млн — в южных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В высокий сезон в Анапу, Сочи, Новороссийск, Кисловодск и другие южные города будет назначено 1,5 тыс. поездов на 13,5 млн мест.

«В случае необходимости в существующие схемы поездов будут включаться дополнительные вагоны»,— говорится в сообщении.

Часть вагонов в составе поездов, следующих к южным курортам, оборудована кондиционерами и биотуалетами. Холдинг создал штаб для контроля организации летних перевозок. Обращения пассажиров будут обрабатывать в режиме онлайн.

Анастасия Донскова

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