В Краснодаре число программ суррогатного материнства в клиниках ЭКО сократилось на 70%

С начала 2023 года в России в несколько раз сократилось число выполненных процедур по программам суррогатного материнства (СМ), сообщает «Медвестник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Причиной, по данным издания, стал запрет на использование донорских яйцеклеток для создания эмбриона. Соответствующий закон вступил в силу 19 декабря 2022 году. С этого момента для получения эмбрионов может применяться только генетический материал супружеской пары или одинокой женщины, которого выносит суррогатная мать.

По словам главного врача московской клиники «Мак ЭКО» Нино Какучая, за первые три месяца 2023 года число выполненных программ СМ уменьшилось с шести до одной. Основатель Ассоциации суррогатных мам и доноров ооцитов (ASMED) Елена Литвишко сообщила, что за январь-март 2023 года за подбором суррогатной мамы обратились всего четыре пары (16 в прошлом году).

Главный врач краснодарской клиники OXY-center, акушер-гинеколог, репродуктолог Оксана Авагимова говорит, что по итогам первого квартала 2023 года число программ суррогатного материнства снизилось на 70% по отношении к первому кварталу прошлого года. По ее словам, это связано с тем, что супруги со сложной формой бесплодия, лечение которых производилось с использованием донорских программ ЭКО, теперь лишены возможности продолжить лечение с привлечением сурмамы.

«С начала 2023 года в нашей клинике уже прошло несколько консилиумов, по результатам которых почти всем парам было отказано в участии в программе суррогатного материнства. К примеру, одна из супружеских пар уже имеет эмбрион с использованием донорских яйцеклеток, однако супруга имеет противопоказания к вынашиванию беременности. Сейчас пара пытается найти варианты продолжить лечение за рубежом, но, пока безрезультатно. В другом случае, супруга перенесла тяжелое заболевание, которое не позволяет выделить яйцеклетку и выносить ребенка. К сожалению, из-за вступившего в силу 19 декабря закона, мы были вынуждены отказать и этой паре»,– делится госпожа Авагимова.

Главный врач OXY-center отметила, что все больше пар задумываются о родительстве после 35 лет, когда возможности организма истощаются для естественного зачатия, для них запрет на использование донорских яйцеклеток или спермы в программах суррогатного материнства может иметь существенные социальные последствия. «Мы предлагаем детальнее проработать ФЗ № 578 и внести изменения, предоставив возможность врачебной комиссии определять медицинские показания к программе суррогатного материнства»,– резюмирует Оксана Авагимова.

Наталья Решетняк

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