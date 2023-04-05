В Ярославле осудили женщину за обналичивание материнского капитала

Красноперекопский районный суд Ярославля удовлетворил требования прокурора и решил взыскать с женщины средства материнского капитала в пользу ярославского отделения Пенсионного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Здание Красноперекопского районного суда Ярославля
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2021 году женщина родила первого ребенка и получила государственный сертификат на материнский капитал на 480 тыс. руб. Для улучшения жилищных условий она приобрела квартиру в Вологодской области с использованием материнского капитала. Однако женщина не прописала ребенка в квартире, чем нарушила требования закона. После продажи квартиры она вернулась в Ярославль.
«Таким образом, основной целью явилось не улучшение жилищных прав ребенка, а обналичивание средств материнского капитала»,— посчитали в прокуратуре.
Решение суда о взыскании с женщины средств вступило в силу и находится на исполнении.