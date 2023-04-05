В Свердловской области до 9 апреля ожидаются сбои телевещания

В ряде населенных пунктов Свердловской области возможно временное отключение телевидения с 3 по 9 апреля из-за плановых профилактических работ, говорится на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Профилактика на телеканалах будет с утреннего времени и максимально до 15:00. Время профилактических работ может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий.

Сбои ожидаются в следующих населенных пунктах: Алапаевск, Андронова, Бутка, Верхотурье, Восточный, Голубковское, Двуреченск, Каменск-Уральский, Кочневское, Новоуткинск, Полевской, Североуральск, Туринск, Черемисское, Шаля, Шамары.

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Полина Хабарова