ВТБ открыл офис с премиальной зоной в Железногорске Курской области

Банк ВТБ открыл после реконструкции офис нового формата в Железногорске Курской области, он расположен в развивающемся районе города на улице Ленина, 64.



В банке позиционируют открывшееся отделение как первую в регионе «мультиформатную точку продаж». Офис предоставляет услуги для частных и корпоративных клиентов, так же имеется выделенная зона для владельцев карт «Привилегия».

В отделении на площади 260 кв. м. созданы рабочие зоны — в этом офисе нет стоек и постоянно закрепленных мест для персонала. Менеджеры с ноутбуками встречают посетителей на входе и приглашают в одну из свободных локаций. При необходимости можно воспользоваться и закрытой переговорной комнатой. В зале размещена кофе-зона для клиентов, организован бесплатный доступ к сети Wi-Fi.

«В Курской области клиентов ВТБ обслуживают десять офисов. Личное общение со специалистами банка очень востребовано, несмотря на возможность круглосуточно проводить практически все операции и пользоваться банковскими продуктами онлайн. Поэтому мы продолжаем развивать региональную сеть отделений, делая ее более доступной и комфортной. Железногорск стал первым населенным пунктом в нашем регионе, где открылся инновационный офис. Это даст возможность банку нарастить число новых розничных и корпоративных клиентов. На сегодняшний день этом офисе обслуживаются более 17 тысяч физических и юридических лиц»,— сообщил управляющий ВТБ в Курской области Александр Ванюшкин.

В банке отметили, что «умные точки продаж» становятся важной составляющей новой стратегии офисной сети: «Отделения становятся центром финансовой экспертизы и услуг, в которых сотрудники выступают консультантами по всем банковским вопросам, а большинство операций автоматизированы. В новых офисах установлены инновационная система навигации и современные ресайклинговые банкоматы, в которых можно проводить операции, используя QR-код. Устройства самообслуживания доступны круглосуточно».