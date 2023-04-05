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В Краснодаре начали проверку сведений о слежке подозрительного мужчины за детьми на площадке

В Краснодаре начали проверку сведений о наблюдении подозрительным мужчиной за детьми на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города.

Видео, на кадрах которого запечатлен подозрительный мужчина, наблюдавший за детьми, игравшими на площадке, распространилось в социальных сетях.

«Инициативно назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены мотивы действий указанного мужчины, а также принято законное процессуальное решение»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Фестивальном. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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