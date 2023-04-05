Бизнес «РусГидро» разделят на две части

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев сообщил о планах Минэнерго и Минэкономики разделить энергохолдинг «РусГидро» на две части в зависимости от видов деятельности: генерация и сети.

«Факторами развития конкуренции, конечно же, будет и разделение конкуренции по видам деятельности на соответствующих территориях. Мы с вами пониманием, что это займет какое-то время. Очевидно, что такую компанию, как "РусГидро", в один момент взять и разделить нельзя. Но, тем не менее, такие процессы будут происходить»,— сказал господин Королев, выступая на конференции «Российская энергетика», организованной «Ведомостями».

На данным этапе ведомства разрабатывают план-график того, как будет соблюдаться установленное законом ограничение. Это касается требования на запрет совмещения видов деятельности (в частности, генерации электроэнергии и электросетевой деятельности). План направят правительству в мае.

В конце 2022 года Минэнерго сообщило, что в ноябре 2023 года может начаться либерализация неценовых зон электроэнергии и мощности, к которым относятся Дальний Восток, Архангельская области и Коми. Для запуска ценовой зоны на Дальнем Востоке необходимо выполнить требование о запрете совмещения деятельности, сообщили в «РусГидро» РБК.

Основные активы «РусГидро» находятся на Дальнем Востоке. Компания объединяет 60 гидроэлектростанций, а также тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке.

Анастасия Ларина