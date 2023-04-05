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Доля ГАЗ на рынке легких коммерческих автомобилей выросла до 56,6%

Почти 9,3 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ было продано в России в первом квартале 2023 года, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Это на 25,2% меньше, чем в январе-марте 2022 года. При этом доля ГАЗа на рынке выросла до 56,6% (в 2022 году – 45,3%).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Треть от общего объема реализации LCV в стране принадлежит модели Next группы ГАЗ. В первом квартале россияне купили 5,3 тыс. таких «Газелей», что на 20,6% ниже показателей прошлого года. Вторую строчку модельного рейтинга занял УАЗ-3909, было продано 1,4 тыс. автомобилей (-2,3% к 2022 году). Замкнула тройку самых продаваемых LCV в стране модель ГАЗ-3302 (1,1 тыс. шт., -58,2%).

Российский рынок LCV в январе-марте упал на 40,2% к уровню 2022 года, было продано 16,4 тыс. машин. Заметнее всего сократились продажи у американского Ford (-82,9%, до 766 шт.). Значительный рост из-за эффекта низкой базы продемонстрировал китайский JAC (в 32 раза, до 225 шт.).

Елена Ковалева

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