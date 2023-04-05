В здании бывшего автосалона в Уфе откроют многофункциональный центр

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района Уфы, ООО «Союз» намерено инвестировать 500 млн руб. (224 млн руб. в текущем году) в многофункциональный центр «Депо». Он появится в здании бывшего дилерского центра «АвтоВАЗ» на Вологодской улице. По словам главы Орджоникидзевского района Альберта Маликова, «сейчас там идет реконструкция».

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«Своим названием центр обязан не модным ныне реконструкциям объектов промышленности и транспортной инфраструктуры»,— отметил глава района на своей странице во «Вконтакте», добавив, что «Депо» расшифровывается как «детство, еда, покупки, обучение».

По данным господина Маликова, в здании планируется открыть супермаркет, МФЦ «Мои документы», детский центр развлечений и обучения, магазины, отделения банков и так далее.

ООО «Союз», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в феврале 2018 года. Компания занимается деятельностью по реновации, эксплуатации и управлению нежилым недвижимым имуществом. Владельцем ООО является Олег Засыпкин. В 2021 году выручка компании составила 23,64 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Майя Иванова

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