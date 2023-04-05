Путин: потенциал западных спецслужб задействован в подготовке киевским режимом терактов в России

Президент Владимир Путин заявил, что потенциал западных спецслужб задействован «в подготовке киевским режимом диверсий и терактов» в России. Такое заявление глава государства сделал на расширенном заседании Совета безопасности, в ходе которого обсуждается обеспечение безопасности в новых регионах.

«Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Причем неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб»,— сказал Владимир Путин.

Господин Путин добавил, что ситуацией в присоединенных к России регионах «пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы», в том числе организованная преступность, наркоторговцы и финансовые мошенники. Он отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и сохранность их имущества.

«Во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока»,— сказал он. Господин Путин дополнил, что в присоединенных регионах также необходимо «жестко и эффективно» действовать против «недобитого пока подполья».

Владимир Путин отметил, что в документы стратегического планирования в сфере правопорядка и общественной безопасности нужно будет внести изменения. «Они должны в полной мере учитывать региональные особенности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, четко определять существующие угрозы и риски и меры по их нейтрализации»,— добавил господин Путин.