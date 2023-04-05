Петербургский парламент утвердил свою квоту нового состава Общественной палаты

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердила свою треть состава Общественной палаты города, всего в парламент поступило 53 кандидатуры на попадание в орган, сообщила пресс-служба ЗакСа.

В новый состав по итогам голосования депутатов попали Александр Будяк, Виталий Волков, Алексей Зиновьев, Руслан Киричек, Виктор Никитин, Александра Синяк, Юрий Третьяков, Александр Холодов. Переизбраны были в том числе настоятель петербургского Дацана лама Буда Бадмаев, директор «Петербург-Концерта» Екатерина Артюшкина, Дмитрий Шерих, Анатолий Турчак и Владимир Гронский и Василий Волобуев.

Напомним, своих кандидатов в состав Общественной палаты могут выдвигать также НКО и общественные организации. Претендовать на право попасть в орган могут совершеннолетние петербуржцы, не имеющие гражданства или вида на жительство в другом государстве.

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