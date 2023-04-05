В Воронеже дошло до суда дело о хранении и продаже нелегальных сигарет на 6,5 млн рублей

Советский райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело о хранении и продаже табачной продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы) против 52-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Имя фигуранта не раскрывается. По версии следствия, обвиняемый причастен к хранению и реализации немаркированных табачных изделий. Во время обыска в автомобиле и гараже, расположенном в Советском районе, полицейские нашли 49,4 тыс. пачек сигарет без специальных марок на них. Общая сумма изъятой продукции превысили 6,5 млн руб.

Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном, отметили в полиции.

О причинах роста продаж нелегальных сигарет в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Республика Дымарусь».

Александр Прытков

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