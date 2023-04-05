Экс-губернатор Челябинской области обжаловал решение о запуске дела о своем банкротстве

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский оспаривает решение Арбитражного суда региона о возбуждении дела о своем банкротстве. Соответствующую жалобу принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству. Судебное заседание назначено на 11 апреля, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление о признании банкротом Бориса Дубровского направило АО «Производственное объединение „Монтажник“» (Магнитогорск, с июня 2021 года открыто конкурсное производство). Сумма требований кредитора составляет 37,2 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области принял заявление и возбудил производство по делу о банкротстве 15 марта. Борис Дубровский с этим решением не согласился и направил апелляционную жалобу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник» суд признал недействительными несколько сделок, по которым предприятие в 2019-2020 годах перечислило экс-губернатору 37,3 млн руб. Кроме того, с октября прошлого года суд рассматривает заявление конкурсного управляющего и ряда кредиторов о привлечении Бориса Дубровского и его сына Александра Дубровского к субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник» на общую сумму 930 млн руб. В качестве обеспечительной меры было арестовано имущество экс-губернатора на сумму требований.