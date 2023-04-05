В Ярославле новая спецтехника не сможет ловить нарушителей ПДД из-за плохих дорог

В Ярославле 90 комплексов для видеофиксации нарушений правил дорожного движения поставят в местах концентрации ДТП, но спецтехника не сможет работать из-за отсутствия дорожной разметки и ям на дорогах. Такое мнение высказал заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перекресток в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Перекресток в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

По словам господина Ненилина решение об установке 90 комплексов принято правительством Ярославской области совместно с ГИБДД. Вот только эффективность работы техники под вопросом из-за содержания самих дорог.

«Эти 90 комплексов работать не будут, потому что на этих перекрестах, местах концентрации ДТП у нас отсутствуют средства мониторинга. Это дорожная разметка. Есть ямы и нужно обновлять знаки. Просьба, эти 90 мест в приоритетном порядке сделать, чтобы комплексы работали, фиксировали нарушения и приносили деньги в дорожный фонд региона»,— попросил городские власти Олег Ненилин.

Депутат призвал руководство департамента городского хозяйства мэрии Ярославля посмотреть, все ли 90 мест концентрации ДТП обозначены в проекте контракта на дорожную разметку. Стоимость работ по разметке, которую мэрия начнет с мая, составляет около 40 млн руб. Зампред муниципалитета даже предложил остановить закупочные процедуры, если места концентрации ДТП отсутствуют в контракте на разметку.

«Ничего останавливать я не буду. Начало сезона, разметку наносить необходимо. Места, где будем наносить, с ГИБДД согласованы. 90 мест концентрации ДТП, которые мы должны будем обустроить, мы их обустроим. Но нам необходимо понимать, какой комплекс будет стоять и какие мероприятия нам необходимо будет провести. Это мы сделаем через отдельную закупку»,— ответил депутату директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В мэрии ждут от ГИБДД перечень мест, где в Ярославле поставят комплексы видеофиксации и сроки их установки.

Андрей Иванов