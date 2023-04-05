Профицит бюджета Ярославской области в первом квартале составил 3,6 млрд рублей

Бюджет Ярославской области за первый квартал 2023 года исполнен по доходам в сумме 27 млрд руб. Расходы бюджета составили 23,4 млрд руб. Превышение доходов над расходами составили 3,6 млрд руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Здание правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«За первый квартал областной бюджет исполнен по доходам в сумме 27 млрд руб., или на 24% от плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов увеличился на 6,1 млрд руб., или на 29,2%. В 2022 году произошло серьезное оздоровление финансовой системы региона, которое открывает новые возможности в социальной и инвестиционной политике как области, так и муниципальных образований»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

В правительстве рассказали, что в первом квартале из федерального бюджета поступило 5,6 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. направили на дорожное хозяйство. Наибольшую часть потраченных из бюджета средств направили на здравоохранение (4,7 млрд руб.), на социальную поддержку потратили 4,3 млрд руб., 2,6 млрд руб. — на дорожное хозяйство, 1,5 млрд руб. — на поддержку местных бюджетов, 1,1 млрд руб. — на обеспечение качественными коммунальными услугами. Расходы на реализацию нацпроектов составили 2,9 млрд руб.

В сообщении правительства отмечается, что на начало апреля госдолг региона составляет 48,2 млрд руб., что меньше, чем в начале года, на 200 млн руб.

Алла Чижова