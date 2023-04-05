На Алтае появилась первая «пятерка»

Первый пятизвездный курорт Алтайского края — семейный спа-отель Grand Chalet Altay — открылся недалеко от Горно-Алтайска, столицы Республики Алтай. Несмотря на то что он располагается на территории другого субъекта федерации, близость к аэропорту Горно-Алтайска (30 минут на автомобиле) сильно облегчает участь путешественников. Расположенный на 500-метровой береговой линии Катуни у подножия Тавдинских пещер в окружении вековых сосен курорт гарантирует тишину и уединенность, чему способствует собственная территория площадью 8,6 га. Номерной фонд Grand Chalet Altay состоит из 55 комнат различных категорий, включая люксы, а также 19 шале площадью от 42 до 300 кв. м. Выбор в трех ресторанах курорта не оставит равнодушным ни одного любителя гастрономических удовольствий.

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В меню основного ресторана «Сосны» — изобилие рыбных блюд и фирменная выпечка. Главное достоинство курорта — крупнейший на Алтае открытый подогреваемый бассейн площадью 800 кв. м с каскадным водопадом и гидромассажем. Кроме того, в мае откроется крупнейший в регионе спа-комплекс площадью 2,5 тыс. кв. м. В нем гости смогут воспользоваться 20-метровым крытым бассейном, банным комплексом и соляной комнатой, посетить оздоровительные процедуры, отдохнуть от ритма города и насладиться травяным чаем с видом на реку и горные вершины.

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Елизавета Федутинова