Футбольный клуб «Краснодар» может предложить Ионову однолетний контракт

ФК «Краснодар» намерен предложить полузащитнику Алексею Ионову однолетний контракт. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.
Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ
«Президент клуба Сергей Галицкий ценит профессионализм и личные качества футболиста»,— говорится в сообщении.
Ранее в клубе заявили, что не планируют продлевать контракт игрока. Действующее соглашение завершится 31 мая 2023 года.
Алексей Ионов перешел в «Краснодар» в 2020 году из «Ростова». В нынешнем сезоне игрок провел 18 матчей и забил пять мячей.
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