Футбольный клуб «Краснодар» может предложить Ионову однолетний контракт

ФК «Краснодар» намерен предложить полузащитнику Алексею Ионову однолетний контракт. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

«Президент клуба Сергей Галицкий ценит профессионализм и личные качества футболиста»,— говорится в сообщении.

Ранее в клубе заявили, что не планируют продлевать контракт игрока. Действующее соглашение завершится 31 мая 2023 года.

Алексей Ионов перешел в «Краснодар» в 2020 году из «Ростова». В нынешнем сезоне игрок провел 18 матчей и забил пять мячей.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram