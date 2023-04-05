Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Футбольный клуб «Краснодар» может предложить Ионову однолетний контракт

ФК «Краснодар» намерен предложить полузащитнику Алексею Ионову однолетний контракт. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

«Президент клуба Сергей Галицкий ценит профессионализм и личные качества футболиста»,— говорится в сообщении.

Ранее в клубе заявили, что не планируют продлевать контракт игрока. Действующее соглашение завершится 31 мая 2023 года.

Алексей Ионов перешел в «Краснодар» в 2020 году из «Ростова». В нынешнем сезоне игрок провел 18 матчей и забил пять мячей.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...