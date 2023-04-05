«Группа Агроком» займется добычей песка на месторождении «Ростовское-2»

Дочерняя компания «Группы Агроком» Ивана Саввиди ООО «Казачка» получила право на разработку месторождения песка «Ростовское-2» в пяти км от Батайска. Об этом сообщает «RO.TODAY».

По данным издания, право на добычу было получено в рамках аукциона, организованного министерством природы Ростовской области. За пользование участком компания заплатит 120 тыс. руб.

Месторождение «Ростовское-2» расположено в Аксайском районе Ростовской области неподалеку от трассы М-4 «Дон». Объем доступного для добычи песка здесь составляет 343,7 тыс. куб. м.

По данным сайта «Казачки», компания уже занимается разработкой месторождения «Ростовское-1». Песок подходит для строительства автомобильных и железных дорог, приготовления кладочных и штукатурных растворов и производства изделий из бетона.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Казачка» в 2021 году составила — 298,8 млн руб., а чистая прибыль — 40,7 млн руб.

Анастасия Назарова