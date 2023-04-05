Депутаты заксобрания Челябинской области от СРЗП отчитались о доходах

Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» законодательного собрания Челябинской области раскрыли сведения о доходах за 2022 год. Документ опубликован в telegram-канале регионального отделения партии.

Больше всех среди своих коллег за год заработал Дмитрий Ларин — 32,27 млн руб. В собственности у депутата квартира площадью 52,3 кв. м и автомобиль Toyota Camry. Депутат Павел Жолобов, который также является заместителем директора АО «Птицефабрика Челябинская», задекларировал доход в 4,45 млн руб. Василий Швецов и Дмитрий Сумин заработали по 3,9 млн руб. и 3,58 млн руб. соответственно. Чуть меньше задекларировали Ольга Мухометьярова (2,98 млн руб.) и Владимир Бекишев (1,7 млн руб.).