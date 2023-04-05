Белгородский ювелирный завод открыл цех по производству цепей за 300 млн рублей

Новый производственный цех цепеи машиннои вязки открылся на площадке Белгородского ювелирного завода. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в компании. Инвестиции в новый проект превысили 300 млн руб., уточнили там.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Адамас» Фото: Пресс-служба компании «Адамас»

Новый цех включает в себя около 150 цепевязальных станков. Среди них, подчеркнули в компании, «единственный в России» станок, который может изготавливать цепи плетения «Гарибальди» диаметром проволоки 0,35 мм. Число выпускаемой номенклатуры достигает 126, включая более 30 видов ручного плетения. Ежемесячная мощность производства составляет около 700 кг ювелирных изделии.

Белгородскии ювелирныи завод был образован в 2017 году и является единственным предприятием такого профиля в Черноземье. В марте 2023 года он стал частью вертикально интегрированного холдинга «Адамас». Совладелец компании Эдуард Бендерский назвал решение объединиться «единственно правильным». На белгородском заводе работают около 500 человек. В год компания платить более 225 млн руб. налогов.

О планах владельца завода торговой сети Svetlov, депутата облдумы, Михаила Несветайло купить ювелирного ритейлера «Адамас» вместе с собственным производством в Москве стало известно летом 2021 года.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Бриллианты в надежных руках».

Александр Прытков

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