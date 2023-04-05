Семь автомобилей отправили предприниматели из Удмуртии в зону СВО

Предприниматели из Удмуртии отправили семь легковых автомобилей военнослужащим в зону спецоперации, сообщил в Telegram глава региона Александр Бречалов. Транспорт будут использовать для подвоза боеприпасов и продуктов, а также для передвижения между дислокациями.

Как отметил господин Бречалов, отправленные отечественные автомобили не новые, однако все в хорошем состоянии и просты в ремонт. «Перед отправкой их подготовили, провели техобслуживание, оснастили инструментами и комплектом запасных колес»,— рассказал руководитель региона.