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Семь автомобилей отправили предприниматели из Удмуртии в зону СВО

Предприниматели из Удмуртии отправили семь легковых автомобилей военнослужащим в зону спецоперации, сообщил в Telegram глава региона Александр Бречалов. Транспорт будут использовать для подвоза боеприпасов и продуктов, а также для передвижения между дислокациями.

Как отметил господин Бречалов, отправленные отечественные автомобили не новые, однако все в хорошем состоянии и просты в ремонт. «Перед отправкой их подготовили, провели техобслуживание, оснастили инструментами и комплектом запасных колес»,— рассказал руководитель региона.

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