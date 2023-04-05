В Перми перенесли концерт пианистки, выступающей против спецоперации

В Перми отменили концерт российской пианистки Полины Осетинской, которая ранее высказывалась против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Концерт Полины Осетинской должен был состояться в частной пермской филармонии «Триумф» 5 апреля. Об отмене выступления артистки стало известно за день до него — 4 апреля, около 17:00. О переносе концерта сообщили в официальной группе филармонии «Триумф» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы все очень долго ждали встречи с Полиной Осетинской. К сожалению, случились обстоятельства, на которые команда филармонии никак не может повлиять. Этот перенос — большой удар и для нас»,— сообщают в группе филармонии.

В группе частной филармонии также отмечается, что зрители «Триумфа» ожидали концерта Полины Осетинской еще с минувшего октября. Приобретенные билеты на выступление артистки предлагается оставить на концерт до осени 2023 года.

Напомним, что у пианистки Полины Осетинской ранее уже отменялись концерты. По сведениям российских средств массовой информации, в феврале 2022 года госпожа Осетинская поделилась в соцсетях антивоенным высказыванием. В сентябре 2022 года выступление пианистки отменили в Иркутске. А Петербургская филармония имени Шостаковича не стала проводить музыкальный вечер Полины Осетинской, намечавшийся на 3 сентября.

Евгения Ахмедова, Пермь