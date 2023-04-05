Путин увеличил до года срок продажи доли Exxon Mobil в «Сахалине-1»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок продажи доли американской компании Exxon Mobil Corporation в проекте «Сахалин-1» по добыче нефти с сахалинского шельфа увеличен с четырех месяцев до одного года. Exxon Mobil — бывший оператор «Сахалина-1».

Изменения внесены в указ президента от 7 октября. Согласно изменениям, доля в новом операторе проекта «Сахалин-1», которая не была передана иностранному участнику, должна быть продана юрлицу из России. Педполагалось, что правительство продаст долю за четыре месяца, теперь этот срок продлен до 12 месяцев.

Проект «Сахалин-1» — лидер снижения добычи нефти среди трех проектов с иностранным участием. 30% «Сахалин-1» принадлежало Exxon Neftegas Ltd, 30% — японской Sodeco, по 20% — «Роснефти» и индийской ONGC. В августе 2022 года президент России Владимир Путин запретил иностранным акционерам из «недружественных» стран продажу активов ТЭК без специального решения. ExxonMobil заявила о планах подать в суд, если ей не разрешат выйти из проекта.

14 октября по указу президента Владимира Путина новым оператором проекта стало ООО «Сахалин-1» («Сахалинморнефтегаз-Шельф» — 11,5% в уставном капитале, 8,5% — АО «РН-Астра», обе компании — структуры «Роснефти»). После этого иностранные участники должны были за месяц подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так поступили Sodeco и ONGC. Exxon Mobil, в свою очередь, заявила о полном уходе из России.