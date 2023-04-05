Для нижегородских больниц закупили 74 машины скорой помощи

Медработникам передали ключи от 74 новых машин скорой помощи, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. 12 автомобилей направят в небольшие населенные пункты, 62 – в крупные города.

Автомобили получат 22 муниципалитета: Ардатовский, Балахнинский, Богородский, Большемурашкинский, Вадский, Гагинский, Городецкий, Ковернинский, Краснобаковский, Кстовский, Лукояновский, Павловский и Сеченовский округа, Арзамас, Бор, Воротынец, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Навашино, Нижний Новгород и Сокольское.

Анастасия Еремина