В Полтавской местные жители перекрыли трассу для проезда мусоровозов

В станице Полтавской местные жители и активисты встали в живой щит, чтобы перекрыть проезд мусоровозам, которые везут отходы на полигон. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила член инициативной группы жителей Наталья Гаряева.

По словам госпожи Гаряевой, мусоровозы едут из Славянска-на-Кубани. На место прибыли сотрудники полиции, которые снимают все на телефоны.

Напомним, полигон ТКО расположен в одном километре от станицы Полтавской. Он функционирует с 1992 года. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Регоператором выступает ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района.

На прямой линии глава Кубани Вениамин Кондратьев пообещал поддержать жителей Полтавской.

Олег Исаев

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