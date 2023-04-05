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Под Воронежем бывший участковый получил три года колонии за взяточничество

Бывший участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Семилукскому району Воронежской области осужден на три года колонии общего режима за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Имя осужденного не раскрывается. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Николае Бабичеве.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проведения доследственной проверки и на основании материалов оперативно-разыскной части собственной безопасности воронежской полиции. На предварительном следствии бывший участковый давал признательные показания, отметили в СКР.

В итоге суд установил, что в сентябре 2022 года Николай Бабичев обнаружил на строительных работах в селе Новосильское трех иностранцев, у которых не было разрешения трудовую деятельность в России. За непривлечение их к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства бывший участковый получил 60 тыс. руб. Затем он получил еще 25 тыс. за те же действия в отношении «иных» работавших на объекте иностранцев.

Помимо трехлетнего срока суд на два года лишил Николая Бабичева права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

За какие взятки судили других воронежских полицейских — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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