На развитие «Барнаултрансмаша» будет направлено более 4 млрд рублей

На модернизацию производства завода «Барнаултрансмаш» будет направлено до 2024 года более 4 млрд руб., сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Это позволит наладить выпуск более 2,5 тыс. дизелей в год.

«Сегодня наш завод - часть «Ростеха». Понятно, вопросы инвестиций определены. Больше 4 млрд будет вложено на то, чтобы расшить узкие места, реализовать обновление где-то парка станочного, где-то логистику подправить и так далее. Все это будет сделано. Но самое главное, что намного больше людей нужно, чтобы работали на предприятии, чем это было раньше», – сказал он. По данным краевых властей, дополнительная потребность в сотрудниках предприятия составляет более 1 тыс. человек.

Барнаульский завод транспортного машиностроения основан в 1942 году как специализированное предприятие по производству танковых двигателей типа В-2, на базе эвакуированных Харьковского и Сталинградского тракторных заводов. Предприятие специализируется на конструировании и производству судовых, промышленных, транспортных дизелей, газопоршневых электроагрегатов и когенерационных электроагрегатов (мини-ТЭЦ), стационарных и судовых дизель-генераторов.

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Анна Егорова