Правоохранители Казани задержали объявленного в розыск бывшего депутата из Новосибирска

Казанские правоохранители задержали экс-депутата и бизнесмена Михаила Колмогорова, который находился в международном розыске за дачу взятки бывшему зампрокурора Новосибирской области Андрею Турбину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Следствие считает, что в 2017-18 годах господин Турбин с помощью посредника Сергея Белоуса получил взятку от господина Колмогорова за сведения о ходе и об итогах расследования дела в отношении его знакомого и за принятие прокурором процессуальных решений в его пользу. Всего ему, как утверждают правоохранители, дали 3 млн руб. $1 тыс.

В конце прошлого года по данному делу было утверждено обвинительное заключение. А в апреле 2022 года Михаил Колмогоров был объявлен в розыск.

Издание уточняет, что после задержания в Казани правоохранители этапировали бизнесмена в Новосибирск.

"Ъ-Казань"