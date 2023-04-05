Петербургские Дворцы бракосочетания перейдут на летний режим работы с 1 мая

Часы работы Дворцов бракосочетания в Петербурге будут продлены с 1 мая по 30 сентября из-за повышенного спроса на проведение церемоний заключения брака. Об этом 5 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Дворцы бракосочетания №1 на Английской набережной и №2 на улице Фурштатской будут работать до 23:00. Последняя церемония будет начинаться в 23:00 и заканчиваться до 23:20.

Губернатор Александр Беглов добавил, что в последние годы туристическая популярность Петербурга растет, и гости города стали чаще регистрировать официальные браки в петербургских ЗАГСах.

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