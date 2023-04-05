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В Крыму на ремонт участка автотрассы от границы с Украиной до Алушты направят 22 млрд рублей

Стоимость реконструкции участка автотрассы «Симферополь — Ялта» от границы с Украиной до Алушты (155 км — 180 км) составит 22,4 млрд руб. Соответствующее распоряжение главы республики опубликовано на портале правительства Крыма.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Волгоградское акционерное общество «ВАД» определено в качестве единственного подрядчика работ. Предельный срок контракта назначен на 30 декабря 2027 года.

«Установить обязанность единственного подрядчика выполнить работы по Контракту собственными силами в объеме не менее 25%»,— говорится в тексте документа.

В обязанности подрядчика входит проведение строительно-монтажных работ на указанном участке автотрассы.

По данным «Спарк-Интерфакс», АО «ВАД» зарегистрировано в 1994 году в Волгоградской области. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей является основным видом деятельности предприятия. Сведения о владельце компании не раскрываются. По итогам 2020 года выручка организации составила 85 млрд руб., чистая прибыль — 4,8 млрд руб.

Анастасия Донскова

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