На Кубани мобилизованный военнослужащий осужден за самовольное оставление части

Краснодарский гарнизонный военный суд признал младшего сержанта Сергея Ляха виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Военное следственное управление СКР по Южному военному округу.

По данным следствия, Сергея Лях был призван в Вооруженные силы РФ по мобилизации в октябре 2022 года. В ноябре 2022 года он самовольно оставил место службы и уехал в станицу Кисляковскую Краснодарского края, где его задержали сотрудники военной комендатуры. В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело, на период следствия его прикомандировали к воинской части, расположенной в Краснодаре. Желая провести дома новогодние праздники, Сергея Лях 29 декабря уехал к месту жительства и вернулся в часть только 7 января.

Анна Перова, Краснодар