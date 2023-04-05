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обновлено 15:53

В Прикамье создается региональное отделение фонда поддержки участников СВО

В Пермском крае началось создание регионального отделения государственного фонда для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Губернатор Дмитрий Махонин подписал распоряжение «Об утверждении состава Межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей».

В состав межведомственной комиссии вошли представители органов государственной власти в сферах здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, образования, молодежной политики, физкультуры и спорта, строительства и ЖКХ, других ведомств и общественники. Перед комиссией стоит задача по координации отработки проблемных вопросов, связанных с государственной поддержкой участников специальной военной операции и их семей.

«В Пермском крае на всех уровнях выстроена поддержка участников СВО и их родных. Мы одними из первых ввели электронные социальные паспорта семей и открыли в каждом муниципалитете центры, в которых оказываем адресную помощь людям. Созданный по решению президента Владимира Путина госфонд позволит сконцентрировать все меры поддержки в одном месте и расширить их перечень. Это медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение, надомный уход, обеспечение лекарствами и многое другое. Будем общими усилиями помогать нашим землякам-участникам спецоперации и их родным возвращаться к привычной жизни. Обязательно буду информировать о том, как продвигается создание регионального фонда»,— написал губернатор в своем телеграм-канале.

Указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО, в который ветераны и члены семей погибших смогут обращаться за медицинской, юридической и иной помощью, подписал президент РФ Владимир Путин. Фонд будет финансироваться за счет федерального бюджета, добровольных взносов и иных источников. Отделения фонда, действующие по принципу единого окна, откроются во всех регионах России.

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