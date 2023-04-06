На банкротные торги владельца турфирмы «Мир» Бузько выставили скульптуры с Бали и Шри-Ланки

На банкротные торги выставили несколько предметов из разных стран, принадлежавшие основателю екатеринбургской турфирмы «Мир» Сергею Бузько. Как следует из сообщения на Федресурсе, на торгах хотят продать скульптуру «Мама с острова Борнео», орангутанг, производство Индонезия (о. Бали), стоимостью 23 тыс. руб., фигуру слона, изготовленную из кожи и дерева, производство Шри-Ланка за 11 тыс. руб., рекламный постер под стеклом «Seychelles» за 1 тыс. руб. и постер «Фантазия» без рамы за 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бузько

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Сергей Бузько

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Лица, желающие приобрести Имущество по цене не ниже начальной цены продажи имущества, должны направить заявку на участие», — говорится в сообщении. При этом, если на момент окончания срока заявок не поступит, то цена продажи имущества будет снижаться каждые три календарных дня на 10% от начальной цены. Так, минимальная цена скульптуры «Мама с острова Борнео» к 19 мая может составить 2,3 тыс. руб., фигуры слона — 1,1 тыс. руб., постера «Seychelles» — 100 руб., а цена на постер «Фантазия» может опуститься до 15 руб.

Ранее на торгах были проданы два земельных участка в с/т «Родник» в Екатеринбурге и автомобиль Volvo XC60.

Сергей Бузько основал турфирму «Мир» в 1991 году — это одна из первых коммерческих туристских компаний на Урале. С 2018 года, по данным сервиса «Генеральный директор. Контрагенты», выручка ЗАО «Турфирма «Мир» упала в три раза: с 8,4 млн руб. в 2018 году до 2,2 млн руб. в 2021 году (чистая прибыль в 2021 году составила 926 тыс. руб.). В марте 2020 года суд признал господина Бузько банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

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