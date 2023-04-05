Осужденный руководитель «Килстройинвеста» Дмитрий Комлев просит направить его на принудительные работы

Один из руководителей ООО «Килстройинвест» Дмитрий Комлев, приговоренный к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за похищение средств дольщиков ЖК «Миловский парк», обратился в Ленинский райсуд Уфы с заявлением о замене срока заключения на принудительные работы. Первое заседание назначено на 14 апреля.

Приговор Дмитрию Комлеву и еще двоим руководителям компании Ивану Арапову и Павлу Рыцеву вынес Октябрьский райсуд Уфы в январе 2022 года. Они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Ивана Арапова и Павла Рыцева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

В суде установили, что с сентября 2013 по июль 2017 года руководители «Килстройинвеста» под видом строительства малоэтажных жилых домов в ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Застройщик не выполнил свои обязательства, причинив более чем 1,2 тыс. гражданам и 200 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 млрд руб. Также пяти компаниям-подрядчикам причинен ущерб на сумму почти 45 млн руб.

Карина Мамаева

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