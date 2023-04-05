«Дом.рф» выделил 32 млн рублей на проектирование инженерной инфраструктуры в Забелье

Фонд «Дом.рф» направил АО «Республиканская коммунальная компания» 32 млн руб. в качестве первого транша льготного займа на проектирование объектов инженерной инфраструктуры на территории уфимского Забелья в Уфе, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе организации. «Дальнейшее финансирование будет осуществляться по мере необходимости, денежные средства будут перечисляться по запросу»,— добавили в фонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Общая стоимость строительства объектов водоснабжения и водоотведения в Забелье, которое будет профинансировано на счет займа «Дом.рф», оценивается в 8,4 млрд руб. Всего необходимо построить около 45 км сетей и других коммунальных объектов.

В 20-летней перспективе на территории Забелья должно быть возведено более 9,2 млн кв. м жилья.

Булат Баширов

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