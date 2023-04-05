Сенатор от Оренбургской области предложила заменить «Ельцин-центр» на Центр имени Владимира Жириновского»

Член Совета Федерации от Оренбургской области, представитель ЛДПР Елена Афанасьева заявила, что «пришло время заменить «Ельцин-центр» на Центр имени Владимира Жириновского». Об этом политик сообщила в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В условиях проведения специальной военной операции по защите русских людей на территории так называемой Украины Россия столкнулась с русофобией и антирусской пропагандой, одним из очагов которой стал "Ельцин-центр", на базе которого регулярно проводят свои мероприятия всевозможные иноагенты и другие враги нашей Родины», — рассказала сенатор.

Член Совфеда также отметила, что фракция ЛДПР в Государственной думе считает нужным закрепить понятие «русофобия» и ввести за ее проявления уголовную ответственность. Инициатива уже одобрена всеми членами фракции, а законопроект будет внесен на рассмотрение. «Не сомневаюсь, что «Ельцин-Центр» обязательно попадет под действие данного закона», — уверена она.

Представитель ЛДПР напомнила, что Владимир Жириновский остается одним из самых популярных политиков в России, а его великое наследие будут изучать многие поколения. «После Ельцина изучать нечего. Ничего от него не осталось ни одной мысли, которая была бы дорога русскому человеку. Конечно, сносить "Ельцин-центр" не надо. Надо заменить его содержание и превратить его в Центр русской политики им. В.В. Жириновского», — подчеркнула политик.

«Ельцин-центр» — общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Музей на протяжении последних лет находится под жесточайшей критикой российской общественности из-за неоднозначных проектов и инициатив.

Андрей Сазонов