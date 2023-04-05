Суд обязал нижегородскую мэрию ликвидировать свалку у Копосовской дубравы

Нижегородский районный суд поддержал требования прокурора и обязал мэрию ликвидировать незаконную свалку около Копосовской дубравы в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Копосовская дубрава в пойме Волги является памятником природы регионального значения. Однако кто-то поставил на дороге около нее шлагбаум и брал деньги за то, что пропускает машины незаконно сбрасывать мусор, рассказывала эколог Клара Романова.

Ликвидация свалки находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Елена Ковалева