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Суд обязал нижегородскую мэрию ликвидировать свалку у Копосовской дубравы

Нижегородский районный суд поддержал требования прокурора и обязал мэрию ликвидировать незаконную свалку около Копосовской дубравы в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Копосовская дубрава в пойме Волги является памятником природы регионального значения. Однако кто-то поставил на дороге около нее шлагбаум и брал деньги за то, что пропускает машины незаконно сбрасывать мусор, рассказывала эколог Клара Романова.

Ликвидация свалки находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Елена Ковалева

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