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В Ярославской области сделают памп-трек

В городе Данилов Ярославской области будет закуплен и установлен памп-трек, предназначенный для экстремального движения на велосипеде. Конкурсная документация размещена на портале госзакупок.

Проект памп-трека

Проект памп-трека

Фото: ЕИС «Закупки»

Проект памп-трека

Фото: ЕИС «Закупки»

Памп-трек — это специальная велосипедная площадка, на которой не имеется ровных участков, а есть ямы, кочки и контруклоны. Новый экстрим-объект планируется разместить в городском детском парке Данилова. Длина даниловского памп-трека составит 68 м.

Начальная стоимость оборудования и его монтажа определена в сумме 7,9 млн руб. Потенциальные подрядчики подали ценовые предложения 4 апреля. Победитель конкурса пока не определен, цена работ может упасть на 7,2%. Срок установки памп-трека обозначен с момента заключения муниципального контракта до 15 июня 2023 года.

Андрей Иванов

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