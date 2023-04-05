Чем известен Николай Гречушкин

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Гречушкин Николай Николаевич родился 22 августа 1969 года в Оренбургской области. Окончил Горьковское высшее военное училище тыла имени И. Х. Баграмяна (1991), Военную академию тыла и транспорта (2002).

В 1991–1992 годах занимал должность начальника продовольственной и вещевой службы тыла войсковой части №73484 7-й танковой армии Белорусского военного округа. Затем возглавлял продовольственные службы батальона, полка, дивизии Дальневосточного военного округа.

В 2002–2004 годах — начальник продовольственной службы 22-й общевойсковой гвардейской армии Московского военного округа. В 2004–2008 годах — начальник отдела тыла департамента тыла и вооружения МЧС России. В 2008–2014 годах — замдиректора, директор департамента тыла и вооружения МЧС. От должности был освобожден указом президента в апреле 2014 года.

С 2014 по 2018 год был начальником управления организации материально-технического обеспечения — замначальника штаба материально-технического обеспечения ВС РФ. В июне 2018 года вернулся в МЧС на должность начальника управления инвестиций и строительства МЧС РФ. 24 июля 2018 года был назначен замминистра МЧС.

Генерал-полковник. Действительный государственный советник РФ III класса (2019). Награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «За укрепление боевого содружества».