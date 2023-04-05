В иглинской школе семиклассница ударила ножом двух одноклассниц

Иглинский межрайонный следственный отдел проводит проверку по сообщению о получении ножевых ранений двумя ученицами седьмого класса села Иглино, сообщили в пресс-службах республиканских СКР и МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По предварительным данным, сегодня 13-летняя девочка на перемене ударила ножом двух одноклассниц 13 и 14 лет. Пострадавшие девочки доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет.

Следователи и криминалисты совместно с полицейскими устанавливают мотивы поступка подростка, обстоятельства и причины произошедшего. Проверку также проводит прокуратура Иглинского района. Она, отметили впресс-службе ведомства, «оценит действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, в которой произошло происшествие, и родителей детей».

Майя Иванова

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