В иглинской школе семиклассница ударила ножом двух одноклассниц

Иглинский межрайонный следственный отдел проводит проверку по сообщению о получении ножевых ранений двумя ученицами седьмого класса села Иглино, сообщили в пресс-службах республиканских СКР и МВД.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По предварительным данным, сегодня 13-летняя девочка на перемене ударила ножом двух одноклассниц 13 и 14 лет. Пострадавшие девочки доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет.
Следователи и криминалисты совместно с полицейскими устанавливают мотивы поступка подростка, обстоятельства и причины произошедшего. Проверку также проводит прокуратура Иглинского района. Она, отметили впресс-службе ведомства, «оценит действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, в которой произошло происшествие, и родителей детей».