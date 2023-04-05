«Сбер»: Россия обходит развивающиеся страны по уровню цифровой зрелости в финансовом секторе

Уровень цифровой грамотности и цифровой зрелости россиян в финансовом секторе выше, чем в других развивающихся странах. Об этом заявил управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк Дмитрий Трофимов на конференции «Промышленный переход: перестройка экономики», которую проводит ИД «Коммерсантъ».

«Если брать финансовый сектор, то у нас культура использования цифровых методов оплаты гораздо выше, чем в самых развитых странах. Мы одни из первых, кто реально массово начал использовать телефон для оплаты, были страной №1 у международных систем оплаты. Цифровая грамотность и цифровая зрелость у нас на достаточно развитом уровне, и есть от чего отталкиваться»,— сказал он.

Господин Трофимов поделился опытом Сбербанка по цифровизации российской промышленности. По его словам, организационная, цифровая и технологическая зрелось предприятий пока оставляет желать лучшего: «Безусловно, в каждой подотрасли есть свои лидеры, но если взять срез, то, в принципе, зрелость не очень высокая».

«Сама компания должна зреть, мы должны эту культуру повышать в стране,— продолжал управленец.— Помощь от государства: сквозные метрики, чтобы компании могли на что-то ориентироваться и смотреть на бенчмарки внутри отрасли, доля искусственного интеллекта в процессах, эффективность производства». Ситуация не безнадежная, если использовать существующий потенциал, подытожил он.