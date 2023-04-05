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Компании «Транснефть-Урал» разрешили построить офис на северо-западе Челябинска

Администрация Челябинска по результатам публичных слушаний одобрила АО «Транснефть-Урал» проект строительства офиса на берегу реки Миасс в Калининском районе. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Строительство офисного здания обсудили на публичные слушаниях 23 марта. В ходе них от участников поступили вопросы и замечания, в связи с чем проект направили на дополнительное рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

«В рамках заседания комиссии было рекомендовано утвердить документацию по планировке территории с учетом смещения объекта капитального строительства западнее предлагаемого проектом места с целью сохранения прямого обзора существующих многоквартирных домов на проектируемую набережную», — говорится в заключении о результатах публичных слушаний.

Компания «Транснефть-Урал» планирует построить административное здание со встроенной автостоянкой на 40 мест в границах улиц Университетской Набережной, Косарева, Северо-Крымской и набережной реки Миасс. Высота здания ориентировочно составит 4-5 этажей, общая площадь — 6,4,–7,6 тыс. кв. м. При этом административные помещения займут не более 6,08 тыс. кв. м.

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