Две уфимские юрфирмы попали в рейтинг «Лучшие юридические практики»

Уфимские юридические компании — судебное агентство «Барристер» и коллегия адвокатов «Артлекс» — вошли в ежегодный рейтинг лучших региональных юридических фирм по версии издательского дома «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

«Барристер» оказался среди лучших в разрешении коммерческих споров в арбитражном судопроизводстве, банкротстве юридических и физических лиц, корпоративном праве (слияния и поглощения российских активов), а также споров в области производства и промышленности, сельского хозяйства, строительства и недвижимости. Управляющий партнер агентства Эльвина Лукманова включена в индивидуальный рейтинг лучших юристов в отраслях: «Разрешение коммерческих споров», «Ритейл и торговля», «Строительство и недвижимость».

«Артлекс» попал в списки лучших в консультировании по антимонопольному праву, в сферах банкротства юрлиц, защиты чести, достоинства и деловой репутации в судах общей юрисдикции, трудового и миграционного права, здравоохранения, промышленности.

В индивидуальном рейтинге юристов представители «Артлекса» Марина Максимова и Гузель Фахрутдинова стали одними из лучших в антимонопольном праве, Булат Зиакаев в судебных спорах в области здравоохранения, а Вадим Габбасов — в делах о банкротстве.

В федеральной части рейтинга «Артлекс» стал одним из победителей в сфере экологического права.

Булат Баширов

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