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обновлено 14:46

Финансовые обязательства «Мотовилихи» за год увеличились на 1 млрд рублей

Сумма чистых пассивов ПАО «Мотовилихинские заводы» по состоянию на конец 2022 года достигла 21,3 млрд руб., сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». На конец 2021 года чистые пассивы предприятия составляли 20,3 млрд руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «Мотовилихинские заводы» — единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

С 2018 года ПАО находится в процедуре конкурсного производства. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. В настоящий момент имущественный комплекс «Мотовилихи» выставлен на торги.

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