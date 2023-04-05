Финансовые обязательства «Мотовилихи» за год увеличились на 1 млрд рублей

Сумма чистых пассивов ПАО «Мотовилихинские заводы» по состоянию на конец 2022 года достигла 21,3 млрд руб., сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». На конец 2021 года чистые пассивы предприятия составляли 20,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «Мотовилихинские заводы» — единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

С 2018 года ПАО находится в процедуре конкурсного производства. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. В настоящий момент имущественный комплекс «Мотовилихи» выставлен на торги.