ЗакС Петербурга в первом чтении принял закон об обновлении системы муниципальных выборов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, вносящий изменения в процедуры выборов на муниципальном уровне, передает корреспондент «Ъ-СПб». Нововведение должно привести городское законодательство в соответствии с федеральным.

В числе изменений, вносимых законопроектом — упразднение ИКМО и института членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также внедрение многодневного голосования и ограничение агитации в интернете. За документ проголосовало 34 депутата, еще 9 – против. Фракция «Справедливая Россия – За правду» не поддержала проект в полном составе.

Избирательные комиссии МО в Петербурге формально прекратили свои полномочия с января 2023 года, передав их обязанности территориальным избирательным комиссиям (ТИК).

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