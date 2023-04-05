Новый пикап Toyota Tacoma станет гибридом

Компания Toyota представила очередной тизер нового поколения пикапа Tacoma, премьера которого состоится в 2023 году.

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Фото: Toyota Toyota Tacoma

Фото: Toyota

На изображении, опубликованном японским автопроизводителем, представлен задний борт пикапа с эмблемой TRD Pro, которая означает экстремальную внедорожную модификацию, и шильдиком i-Force Max, указывающим на гибридную силовую установку. Никакой прочей официальной информации о модели и сроках ее появления нет.

Напомним, текущее поколение пикапа Toyota Tacoma выпускается с 2015 года. Модель, доступная только на рынке Северной Америки, свое последнее обновление претерпела в 2019 году.

Максим Вершинин

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