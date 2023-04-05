В Белгороде на время закрывается крупнейший пункт размещения украинских беженцев

Самый крупный пункт временного (ПВР) размещения в Белгороде «временно» прекращает работу. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В администрации объяснили это решение сократившимся количеством людей, «которые прибывают из соседнего государства, оставшись без крова». По данным властей, в последнее время в месяц обращалось 50-60 человек, тогда как пункт способен принять до 840 человек.

Пока нуждающихся в краткосрочном пребывании в Белгороде людей размещают в имеющихся стационарных объектах. Но на месте в ПВР остаются палатки со спальными местами и прочим инвентарем. «Если потребуется, специалисты готовы возобновить работу пункта за 1-2 часа», — рассказали в мэрии.

О жизни людей в белгородских ПВР читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Если России там не будет, родных мы больше не увидим"».

Александр Прытков

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