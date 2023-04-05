Кредитный рейтинг Краснодарского края подтвердили на уровне ruАА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кубани на уровне ruАА+. Прогноз по рейтингу стабильный. Сообщается, что в 2022 году региону удалось сдержать санкционный удар с минимальными потерями.

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Позитивная динамика Кубани объясняется развитием сразу нескольких отраслей экономики. Индекс промышленного производства составил 100,8%. Положительные результаты показали также сельское хозяйство (+9,9%), транспортировка и хранение (+12,1%), оптовая торговля (+4,1%), общепит (+3,1%) и сфера платных услуг населению (+3,2%).

При этом в регионе снизился оборот розничной торговли и составил 96,1% к уровню 2021 года. Это произошло из-за падения покупательной способности населения, а также ухода с рынка РФ некоторых крупных иностранных компаний и автодилеров.

Объем ВРП на душу населения по итогам 2022 года на Кубани составил 0,6 млн руб. Уровень безработицы снизился на 0,9 п. п. и составил 4,1% - это минимальное значение в регионе за последние семь лет. Среднедушевые доходы составили 48,6 тыс. руб., что на 12,4% больше, чем в прошлом году.

Объем инвестиций в основной капитал на Кубани вырос на 7,1% и составил 690,7 млрд руб. Таких результатов удалось достичь за счет реализации большого количества современных высокотехнологичных проектов, а также импортозамещения. Сейчас в регионе реализуют 483 крупных (стоимостью более 100 млн руб.) инвестпроекта на общую сумму около 2,6 трлн руб.

Доходы бюджета Кубани по итогам 2022 года составили 422,2 млрд руб., расходы – 412,5 млрд рублей. Агентство позитивно оценивает долговую нагрузку региона. Объем обязательств на начало 2023 года в крае составил 112,6 млрд руб. (+13,1%). Долговой портфель был сформирован из бюджетных кредитов (78,2%) и облигационных займов (21,8% портфеля).

Агентство также подтвердило на уровне «ruАА+» кредитные рейтинги облигаций Краснодарского края: серии 35001 объемом 10 млрд руб. (бумаги размещены в августе 2017 года, погашение в августе 2024 года), серии 35002 объем 10 млрд руб. (июнь 2018 года - июнь 2025 года), а таккже серии 35003 объемом 10 млрд руб. (ноябрь 2019 года - ноябрь 2026 года).

Татьяна Ручкина

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