Больше 11 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии в период с 27 марта по 2 апреля больше 11 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечались в Завьяловском, Увинском и Можгинском районах, а также в Можге и Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При этом чаще всего болели дети. Так, из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ частично закрыли два класса в школах, а также 19 групп в 16 детских дошкольных учреждениях.

Кроме того, за неделю выявили 88 фактов заболевания вирусом гриппа.