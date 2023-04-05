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обновлено 14:58

Больше 11 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии в период с 27 марта по 2 апреля больше 11 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечались в Завьяловском, Увинском и Можгинском районах, а также в Можге и Ижевске.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При этом чаще всего болели дети. Так, из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ частично закрыли два класса в школах, а также 19 групп в 16 детских дошкольных учреждениях.

Кроме того, за неделю выявили 88 фактов заболевания вирусом гриппа.

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