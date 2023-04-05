Французская TotalEnergies согласовала с Ираком контракт на $10 млрд

Сегодня, 5 апреля, французская энергетическая компания TotalEnergies объявила о финальном согласовании контракта на $10 млрд с правительством Ирака. Предварительно контракт был подписан еще в 2021 году, однако, по данным французских СМИ, с тех пор шли переговоры по согласованию размера долей в проекте. По неофициальной информации СМИ, ранее иракская сторона хотела долю 40%, а для французов — 60%. Финальное решение было принято по результатам четырех раундов переговоров между генеральным директором TotalEnergies Патриком Пуаяном и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани: французы получат в проекте долю 45%, иракская Basrah Oil Company — 30%, а катарская компания QatarEnergy — 25%.

В рамках договоренностей между французской компанией и правительством Ирака TotalEnergies осуществит инвестиции в проекты нефтяной, газовой отраслей, а также сектора солнечной энергетики в Ираке. В частности, будет осуществляться добыча попутного газа на трех нефтяных месторождениях, после чего этот газ будет использоваться для производства электроэнергии. Кроме того, будет построен завод по подготовке морской воды для закачки в нефтяные пласты, чтобы отказаться от использования в этих целях более ценной для Ирака пресной воды из рек и водохранилищ.

Французская компания также построит в Ираке солнечную электростанцию на 1 ГВт для обеспечения энергией региональной электросети Басры. В рамках договоренности с властями Ирака французская компания привлечет к строительству этой электростанции саудовскую компанию ACWA Power.

Евгений Хвостик